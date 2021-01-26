Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 4Folge 6vom 26.01.2021
31 Min.Folge vom 26.01.2021

Berichte über vorzeitig geimpfte Bürgermeister und vieles mehr. Die Bevölkerung ist wegen Corona-Privilegien für bestimmte Personen verärgert. Wer kann es sich in dieser Krise richten? Darüber diskutieren bei PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger der frühere Nationalratspräsident und ÖVP-Klubchef Andreas Khol und die Kommunikationsberaterin Christina Aumayr-Hajek.

