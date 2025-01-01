Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 4Folge 9
Folge 9: Die Politik-Insider: Wie angezählt ist Türkis-Grün?

31 Min.

Steht die türkis-grüne Koalition tatsächlich auf der Kippe oder ist es viel Lärm um nichts? Darüber diskutieren bei den "Politik-Insidern" die Journalisten Rosemarie Schwaiger (profil) und Florian Klenk (Falter) bei PULS 24 Anchorwoman Alexandra Wachter.

Weitere Folgen in Staffel 4

