PULS 24Staffel 6Folge 14
Folge 14: Die Politik-Insider: Gasboykott gegen Russland – Moralische Pflicht oder wirtschaftliches Desaster?

29 Min.

Es werden immer mehr Stimmen laut, die bestehenden Sanktionen gegen Russland nun auch um Gas und Öl zu erweitern. Dies wäre ein harter Schlag für Österreich, das stark vom russischen Gas abhängig ist. Welche Konsequenzen dieses Embargo für uns hätte, diskutieren bei Gundula Geiginger der stellvertretende Chefredakteur des Kurier, Richard Grasl und der Journalist des Standard, Eric Frey.

PULS 24
