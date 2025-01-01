Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 6Folge 15
31 Min.

In Österreich ist die Inflation auf einem 40-Jahres-Rekordwert, die Preise galoppieren. Macht die Regierung zu wenig gegen die Teuerung? Darüber diskutieren bei Thomas Mohr Lukas Sustala, Direktor des NEOS Lab und Maria Maltschnig, Direktorin des Renner-Instituts.

