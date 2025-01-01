Die Politik-Insider - Rekord-Inflation in Österreich: Macht der Staat zu wenig? Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 15: Die Politik-Insider - Rekord-Inflation in Österreich: Macht der Staat zu wenig?
31 Min.
In Österreich ist die Inflation auf einem 40-Jahres-Rekordwert, die Preise galoppieren. Macht die Regierung zu wenig gegen die Teuerung? Darüber diskutieren bei Thomas Mohr Lukas Sustala, Direktor des NEOS Lab und Maria Maltschnig, Direktorin des Renner-Instituts.
