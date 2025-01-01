Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Rücktritte und Rochaden - Wie gut wird jetzt regiert?

PULS 24Staffel 6Folge 17
Die Politik-Insider: Rücktritte und Rochaden - Wie gut wird jetzt regiert?

Die Politik-Insider: Rücktritte und Rochaden - Wie gut wird jetzt regiert?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 17: Die Politik-Insider: Rücktritte und Rochaden - Wie gut wird jetzt regiert?

30 Min.

Am Montag treten die Ministerinnen Schramböck und Köstinger zurück. Zwar lange kolportiert, überrascht der Zeitpunkt kurz vor dem Parteitag der ÖVP doch. Bei Gundula Geiginger diskutieren die Falter-Journalistin Barbara Tóth und der stv. Chefredakteur des Kurier, Richard Grasl.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen