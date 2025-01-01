Die Politik-Insider: Rücktritte und Rochaden - Wie gut wird jetzt regiert?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 17: Die Politik-Insider: Rücktritte und Rochaden - Wie gut wird jetzt regiert?
30 Min.
Am Montag treten die Ministerinnen Schramböck und Köstinger zurück. Zwar lange kolportiert, überrascht der Zeitpunkt kurz vor dem Parteitag der ÖVP doch. Bei Gundula Geiginger diskutieren die Falter-Journalistin Barbara Tóth und der stv. Chefredakteur des Kurier, Richard Grasl.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4