Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Wie viel wird im Geheimen paktiert?

PULS 24Staffel 6Folge 4
Die Politik-Insider: Wie viel wird im Geheimen paktiert?

Die Politik-Insider: Wie viel wird im Geheimen paktiert? Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 4: Die Politik-Insider: Wie viel wird im Geheimen paktiert?

31 Min.

Bei den "Politik-Insidern" bei Gundula Geiginger diskutieren Falter-Chefredakteur Florian Klenk und Kurier-Innenpolitik-Ressortleiterin Daniela Kittner über die geheimen Koalitionsabsprachen zwischen ÖVP und Grünen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen