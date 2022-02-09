Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Neue ÖVP-Chats - Wann ist genug?

PULS 24Staffel 6Folge 5vom 09.02.2022
30 Min.Folge vom 09.02.2022

Bei den "Politik-Insider" diskutieren die Journalistinnen Anneliese Rohrer (Presse) und Ida Metzger (Kurier) über Freunderlwirtschaft und politische Willkür nach dem Auftauchen wieder neuer ÖVP-Chats.

