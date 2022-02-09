Die Politik-Insider: Neue ÖVP-Chats - Wann ist genug?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 5: Die Politik-Insider: Neue ÖVP-Chats - Wann ist genug?
30 Min.Folge vom 09.02.2022
Bei den "Politik-Insider" diskutieren die Journalistinnen Anneliese Rohrer (Presse) und Ida Metzger (Kurier) über Freunderlwirtschaft und politische Willkür nach dem Auftauchen wieder neuer ÖVP-Chats.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4