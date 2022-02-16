Die Politik-Insider: Sind die Öffnungsschritte gerechtfertigt?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 6: Die Politik-Insider: Sind die Öffnungsschritte gerechtfertigt?
24 Min.Folge vom 16.02.2022
Ab dem 5. März sollen alle 2G und 3G Regeln fallen, Maskenpflicht gibt es nur noch in Öffis, Supermärkten, Post, Banken und Spitälern. Sind diese Schritte gerechtfertigt? Und was soll in weiterer Folge mit Impfpflicht und Gratis-Tests passieren? Bei Gundula Geiginger diskutieren Patientenanwältin Sigrid Pilz und Barbara Toth, leitende Redakteurin beim "Falter".
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4