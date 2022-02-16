Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Sind die Öffnungsschritte gerechtfertigt?

PULS 24Staffel 6Folge 6vom 16.02.2022
Die Politik-Insider: Sind die Öffnungsschritte gerechtfertigt?

Die Politik-Insider: Sind die Öffnungsschritte gerechtfertigt?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 6: Die Politik-Insider: Sind die Öffnungsschritte gerechtfertigt?

24 Min.Folge vom 16.02.2022

Ab dem 5. März sollen alle 2G und 3G Regeln fallen, Maskenpflicht gibt es nur noch in Öffis, Supermärkten, Post, Banken und Spitälern. Sind diese Schritte gerechtfertigt? Und was soll in weiterer Folge mit Impfpflicht und Gratis-Tests passieren? Bei Gundula Geiginger diskutieren Patientenanwältin Sigrid Pilz und Barbara Toth, leitende Redakteurin beim "Falter".

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen