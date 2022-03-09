Die Politik-Insider: Friede in Gefahr – Wie muss sich Österreich rüsten?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 8: Die Politik-Insider: Friede in Gefahr – Wie muss sich Österreich rüsten?
31 Min.Folge vom 09.03.2022
Der russische Einmarsch in der Ukraine hat auch immer mehr Auswirkungen auf Österreich: Neben steigenden Energiepreisen und Folgen der Wirtschaftssanktionen sind auch eine Heeresreform und Anpassung der Neutralität im Gespräch. Bei Gundula Geiginger diskutieren Marlene Svazek, Bundesparteiobmann-Stellvertreterin der FPÖ, und Nikolaus Scherak, stellvertretender Klubobmann der NEOS.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4