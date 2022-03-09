Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Friede in Gefahr – Wie muss sich Österreich rüsten?

PULS 24Staffel 6Folge 8vom 09.03.2022
Folge 8: Die Politik-Insider: Friede in Gefahr – Wie muss sich Österreich rüsten?

31 Min.Folge vom 09.03.2022

Der russische Einmarsch in der Ukraine hat auch immer mehr Auswirkungen auf Österreich: Neben steigenden Energiepreisen und Folgen der Wirtschaftssanktionen sind auch eine Heeresreform und Anpassung der Neutralität im Gespräch. Bei Gundula Geiginger diskutieren Marlene Svazek, Bundesparteiobmann-Stellvertreterin der FPÖ, und Nikolaus Scherak, stellvertretender Klubobmann der NEOS.

