Vizekanzlerin-Check: NEOS-Chefin Beate Meinl-ReisingerJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Doku: Kann Meinl-Reisinger Vizekanzlerin?
Folge 1: Vizekanzlerin-Check: NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger
31 Min.Folge vom 27.09.2023
Kann Meinl-Reisinger Vizekanzlerin? PULS 24 Politik-Chefreporterin Manuela Raidl nimmt die Forderungen von Beate Meinl-Reisinger unter die Lupe und spricht mit Anhängern und Kritikern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Doku: Kann Meinl-Reisinger Vizekanzlerin?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4