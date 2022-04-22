PULS 24 StartUp-Talk mit Felix OhswaldJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 15: PULS 24 StartUp-Talk mit Felix Ohswald
14 Min.Folge vom 22.04.2022
Im PULS 24 StartUp-Talk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Felix Ohswald, Co-Founder und CEO der Nachhilfe-App GoStudent. Unter anderem warum er eine globale Schule aufbauen will und worauf es Investoren aktuell am meisten ankommt.
