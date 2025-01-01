PULS 24 Wirtschaftstalk mit Roland FinkJetzt kostenlos streamen
Folge 2: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Roland Fink
Im PULS 24 Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Roland Fink, Founder & CEO vom Onlineshop-Betreiber "niceshops". Unter anderem darüber welche Logistik-Berufe der Digitalisierung zum Opfer fallen werden und wie Versandhäuser auch für Menschen ein Ort zum Wohlfühlen sein können.
