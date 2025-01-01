PULS 24 Wirtschaftstalk mit Robert HadzetovicJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 20: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Robert Hadzetovic
15 Min.
Im PULS24 Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Robert Hadzetovic, Geschäftsführer des online Marktplatzes shöpping.at. Unter anderem darüber, was es für erfolgreiches E-Commerce in Österreich braucht und warum wir am liebsten im Ausland bestellen.
