PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 21: PULS 24 Sustainibilty-Talk mit Paul Ivić
15 Min.Folge vom 03.06.2022
In der ersten Sustainibilty-Ausgabe des PULS24 Wirtschaftstalks spricht Isabella Richtar diese Woche mit Paul Ivić. Er ist Geschäftsführer des Wiener und Münchener Sterne-Restaurants TIAN und hat es geschafft, sich einen Michelin-Stern mit einer rein vegetarischen Küche zu holen. Unter anderem geht es vor allem darum, dass eine nachhaltige Lebensweise nicht mit Verzicht zu tun hat, sondern mit der Verbesserung der Lebensqualität für alle.
