Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Wirtschaftstalk

PULS 24 Sustainibilty-Talk mit Paul Ivić

PULS 24Staffel 2Folge 21vom 03.06.2022
PULS 24 Sustainibilty-Talk mit Paul Ivić

PULS 24 Sustainibilty-Talk mit Paul IvićJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Wirtschaftstalk

Folge 21: PULS 24 Sustainibilty-Talk mit Paul Ivić

15 Min.Folge vom 03.06.2022

In der ersten Sustainibilty-Ausgabe des PULS24 Wirtschaftstalks spricht Isabella Richtar diese Woche mit Paul Ivić. Er ist Geschäftsführer des Wiener und Münchener Sterne-Restaurants TIAN und hat es geschafft, sich einen Michelin-Stern mit einer rein vegetarischen Küche zu holen. Unter anderem geht es vor allem darum, dass eine nachhaltige Lebensweise nicht mit Verzicht zu tun hat, sondern mit der Verbesserung der Lebensqualität für alle.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Wirtschaftstalk
PULS 24
PULS 24 Wirtschaftstalk

PULS 24 Wirtschaftstalk

Alle 3 Staffeln und Folgen