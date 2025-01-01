PULS 24 Wirtschaftstalk mit Michael MurgJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 22: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Michael Murg
14 Min.
Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Michael Murg, CEO und Co-Founder vom Immo-Start-up Brickwise aus Graz, unter anderem darüber, wann die Immobilienblase platzt und warum er Häuser in digitale Anteile zerstückelt.
Genre:Wirtschaft/Finanzen, Talk
