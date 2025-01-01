PULS 24 StartUp-Talk mit Andreas JaritzJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 3: PULS 24 StartUp-Talk mit Andreas Jaritz
16 Min.
Im PULS 24 StartUp-Talk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Andreas Jaritz, Co-Founder & CEO des Work- and Travel-Start-ups Emma Wanderer. Unter anderem darüber, dass sich das Konzept des festen Arbeitsplatzes überholt hat und warum aktuell der Van-life-Trend durch die Decke geht.
PULS 24 Wirtschaftstalk
Genre:Wirtschaft/Finanzen, Talk
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4