PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 4: PULS 24 Innovationstalk mit Philipp Leeb
Folge vom 04.02.2022
Im "PULS 24 Innovationstalk" spricht Isabella Richtar diese Woche mit Philipp Leeb, Gründer und Obmann vom Verein Poika. Unter anderem darüber, warum Feminismus auch Männersache ist, dass man am besten schon im Bubenalter beginnt Geschlechterrollen aufzubrechen und warum die Ära des Machotums ein Ablaufdatum hat.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4