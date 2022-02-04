Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 4vom 04.02.2022
14 Min.Folge vom 04.02.2022

Im "PULS 24 Innovationstalk" spricht Isabella Richtar diese Woche mit Philipp Leeb, Gründer und Obmann vom Verein Poika. Unter anderem darüber, warum Feminismus auch Männersache ist, dass man am besten schon im Bubenalter beginnt Geschlechterrollen aufzubrechen und warum die Ära des Machotums ein Ablaufdatum hat.

