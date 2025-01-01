PULS 4 Doku: Claudia wird reich
1 StaffelAb 6
PULS 4 Doku: Claudia wird reich
Durch herkömmliche Arbeit lässt sich heutzutage nur noch schwer Reichtum aufbauen. Die Österreicherinnen und Österreicher finden also neue Wege, um im Geld zu schwimmen. Sie versuchen ihr Glück, verkaufen ihre Ideen, ziehen ein Online-Business auf oder suchen sich - sollten alle Stricke reißen - einfach einen gutbetuchten Partner.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Copyrights:© PULS 4