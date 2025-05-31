Zum Inhalt springenBarrierefrei
Q1 Ein Hinweis ist falsch vom 31.05.2025 - 31.05.2025

ORF1Staffel 2025Folge 602vom 31.05.2025
41 Min.Folge vom 31.05.2025

Das erste Quiz - moderiert von Oliver Polzer - bei dem keine Fragen gestellt werden, sondern vier Hinweise zur gesuchten Antwort führen - aber einer davon ist falsch! Zwei Kandidaten oder Kandidatinnen spielen im Team und versuchen gemeinsam mit Kombination, Konzentration und einer Portion Wissen auf die gesuchte Antwort zu kommen.

ORF1
