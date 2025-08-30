Q1 Ein Hinweis ist falsch vom 30.08.2025 - 30.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Q1 Ein Hinweis ist falsch
Folge 684: Q1 Ein Hinweis ist falsch vom 30.08.2025 - 30.08.2025
41 Min.Folge vom 30.08.2025
Das erste Quiz - moderiert von Oliver Polzer - bei dem keine Fragen gestellt werden, sondern vier Hinweise zur gesuchten Antwort führen - aber einer davon ist falsch! Zwei Kandidaten oder Kandidatinnen spielen im Team und versuchen gemeinsam mit Kombination, Konzentration und einer Portion Wissen auf die gesuchte Antwort zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Q1 Ein Hinweis ist falsch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0