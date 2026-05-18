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Q1 Ein Hinweis ist falsch

Q1 Ein Hinweis ist falsch vom 18.05.2026

ORF1Staffel 2026Folge 823vom 18.05.2026
Q1 Ein Hinweis ist falsch vom 18.05.2026

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Q1 Ein Hinweis ist falsch

Folge 823: Q1 Ein Hinweis ist falsch vom 18.05.2026

39 Min.Folge vom 18.05.2026

Das erste Quiz, bei dem keine Fragen gestellt werden, sondern vier Hinweise zur gesuchten Antwort führen - aber einer davon ist falsch! Zwei Kandidaten oder Kandidatinnen spielen im Team und versuchen gemeinsam mit Kombination, Konzentration und einer Portion Wissen auf die gesuchte Antwort zu kommen.

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