Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Reboot der Science-Fiction-Serie "Zurück in die Vergangenheit" (1989 - 1993): Beinahe 30 Jahre sind vergangen, seit der Wissenschaftler Dr. Sam Beckett in den Quantenbeschleuniger stieg und spurlos verschwand. Nun möchte das Team um Dr. Ben Song Becketts Quantensprung-Programm reaktivieren ...
Die Fortsetzung der Kultserie Zurück in die Vergangenheit namens Quantum Leap, setzt die Geschichte 30 Jahre später fort. Ein neues Team übernimmt das Projekt "Quantensprung", um die Geheimnisse der Zeitreise-Maschine und ihres verschwundenen Erfinders, Dr. Sam Beckett, zu entschlüsseln.
Das Come Back der Hitserie
Quantum Leap ist eine amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie, die auf NBC ausgestrahlt wird. Sie wurde von Steven Lilien und Bryan Wynbrandt entwickelt und ist eine Neuauflage der 1989 von Donald P. Bellisario geschaffenen Serie. Bellisario, Lilien und Wynbrandt sind die ausführenden Produzenten. Die Handlung spielt im Jahr 2022, 30 Jahre nach dem Finale der fünften Staffel, in der die Serie endete. Die Serie wird von Raymond Lee in der Rolle des neuen Hauptcharakters Dr. Ben Song angeführt und von Caitlin Bassett, Mason Alexander Park, Narisa Lee und Ernie Hudson unterstützt. Quantum Leap feierte seine Premiere am 19. September 2022. Im Dezember 2022 wurde die Serie um eine zweite Staffel mit 13 Episoden verlängert, die am 4. Oktober 2023 Premiere feierte.
Die Handlung von Quantum Leap
Dreißig Jahre sind vergangen, seit Dr. Sam Beckett im Quantum Leap Accelerator verschwunden ist. Das Quantum Leap Projekt wurde mit einem neuen Team wieder aufgenommen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Geheimnisse hinter Beckett und seiner Maschine zu lüften. Doch plötzlich geschieht etwas Unerwartetes: Dr. Ben Seong, der leitende Physiker des neuen Projekts, lädt aus unbekannten Gründen einen neuen Programmcode in die Systeme des Projekts und nutzt den verbesserten Accelerator für einen Zeitsprung.
Genau wie Beckett verliert sich Dr. Seong in der Vergangenheit und findet sich in den Körpern anderer Menschen wieder. Er lebt ihre Leben und versucht, die Geschichte zu verändern, um einen Weg zurück in die Gegenwart zu finden. Als seine Verbindung zum Projekt fungiert Addison Augustine, eine Mitarbeiterin des Projekts und gleichzeitig Bens Verlobte. Sie erscheint ihm als Hologramm, das nur er sehen und hören kann, ähnlich wie Al Calavicci, der Beckett in der vorherigen Serie als Beobachter begleitete. Diese überraschende Entwicklung wirft viele Fragen auf und führt zu einer fesselnden Reise durch Raum und Zeit, während das Team versucht, Dr. Seong zu finden und das Geheimnis seines Verschwindens zu enträtseln. Wird es ihnen gelingen, ihn sicher zurückzubringen, oder werden sie ihn für immer in der Vergangenheit verlieren?
Abgeschlossen nach zwei Staffeln
Die Sci-Fi-Serie gehört zu den beliebtesten Launch-Formaten des Senders Peacock und ist jetzt endlich auch in Deutschland angekommen. Die erste Staffel mit insgesamt 18 Folgen könnt ihr nun auf Joyn kostenlos streamen. Spannend bleibt wie die Serie das Phänomen der Zeitreisen etabliert und wie es ihnen gelingt das logisch darzustellen. In den USA wurde die Serie bereits nach zwei Staffeln abgesetzt. Die zweite Staffel mit 13 Folgen schließt die Geschichte ab. Auf Joyn kannst du jetzt die alle Staffeln von Quantum Leap kostenlos streamen.