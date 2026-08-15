Queen - Rock Montreal
Folge 1: Queen: Rock Montreal
96 Min.Folge vom 15.08.2026
Eine der erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte und ein charismatischer Frontmann: Auch Jahrzehnte nach Freddie Mercurys Tod fasziniert die Geschichte von Queen. "Rock Montreal" dokumentiert die letzten beiden Konzerte der Band in ihrer klassischen Viererbesetzung. Zu erleben sind große Hits wie "We Will Rock You", "Somebody To Love", "Under Pressure" und "Bohemian Rhapsody" – digital restauriert und neu abgemischt. Bildquelle: ORF/Mercury Studios
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Queen - Rock Montreal
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