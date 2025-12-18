Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 9Folge 174vom 18.12.2025
48 Min.Folge vom 18.12.2025

Ein ganz besonderes Jubiläum steht bevor: Die Quizjagd feiert ihre 1000. Folge! Für diese besondere Sendung hat Moderator Florian Lettner zwei liebenswerte „Besserwisser“ eingeladen. Mit einer persönlichen Überraschung bittet er sie ins Studio und dort dreht sich alles um eine Zahl: die 1000.

