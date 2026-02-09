Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quizmaster

Quizmaster | Folge 21

ServusTVStaffel 12Folge 21vom 09.02.2026
Quizmaster | Folge 21

Quizmaster | Folge 21Jetzt kostenlos streamen

Quizmaster

Folge 21: Quizmaster | Folge 21

32 Min.Folge vom 09.02.2026

Wer sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Quizmaster
ServusTV
Quizmaster

Quizmaster

Alle 2 Staffeln und Folgen