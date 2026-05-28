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Quizmaster

Folge 167

ServusTVStaffel 6Folge 167vom 28.05.2026
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Quizmaster

Folge 167: Folge 167

33 Min.Folge vom 28.05.2026

Wer sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

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