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Quizmaster

Folge 224

ServusTVStaffel 8Folge 224vom 28.07.2026
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Quizmaster

Folge 224: Folge 224

32 Min.Folge vom 28.07.2026

Wer sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

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