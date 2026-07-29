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Quizmaster

Folge 225

ServusTVStaffel 8Folge 225vom 29.07.2026
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Quizmaster

Folge 225: Folge 225

33 Min.Folge vom 29.07.2026

Wer sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

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