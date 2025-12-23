Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quizmaster

Folge 235

ServusTVStaffel 8Folge 235vom 23.12.2025
Folge 235

Folge 235Jetzt kostenlos streamen

Quizmaster

Folge 235: Folge 235

33 Min.Folge vom 23.12.2025

Wer sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec stellt, kann täglich von Montag bis Freitag bis zu 5000.- Euro abräumen. Vier Herausforderer haben die Chance, in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster anzutreten und ihn vom Thron zu stoßen. Die Zuschauer können via App mitspielen und jeden Freitag den „Jackpot“ gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Quizmaster
ServusTV
Quizmaster

Quizmaster

Alle 2 Staffeln und Folgen