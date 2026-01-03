Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 03.01.2026
46 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Die Templer waren seinerzeit wohlhabende Bürger, sie besaßen Ländereien und Gold. Der Legende nach soll es einen Templerschatz gegeben haben, der irgendwo unter der Erde auf seine Entdecker wartet. Bislang ist es noch niemandem gelungen, den Schatz zu bergen. Kommt in der heutigen Sendung endlich Licht ins Dunkle?

Kabel Eins Doku
