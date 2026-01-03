Rätselhafte Geschichte
Folge 2: Die Blutlinie Jesu
46 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Die heutige Folge geht verschiedenen Fragen auf den Grund: Haben Jesus und Maria Magdalena geheiratet und Kinder gezeugt? Gelang ihnen die Flucht nach Frankreich, wo ihre Nachkommen hohe soziale und berufliche Positionen belegten und in den französischen Adel einheirateten?
Genre:Geschichte
Produktion:GB, 2013
12
Copyrights:© ZDF Enterprises GmbH
