Rätselhafte Geschichte
Folge 1: Der Heilige Gral
43 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Seit Jahrhunderten machen sich Menschen auf die Suche nach dem begehrten Heiligen Gral. Doch was macht diesen Gegenstand so mächtig und wertvoll? Warum wurde er bislang noch nicht gefunden?
