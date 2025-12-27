Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rätselhafte Geschichte

Die Macht des Orakels

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 03.01.2026
Die Macht des Orakels

Rätselhafte Geschichte

Folge 4: Die Macht des Orakels

43 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Die Griechen der Antike verließen sich auf den Rat der Wesen der Unterwelt - die berühmten Orakel. Die Hilfesuchenden bekamen Prophezeiungen und teils verschlüsselte Lösungsansätze für Probleme der Gegenwart. Doch wer waren diese Kreaturen, die den Lauf der Geschichte beeinflussten? Was steckt hinter ihren nebligen Visionen und hellseherischen Kräften?

Kabel Eins Doku
