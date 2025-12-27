Rätselhafte Geschichte
Folge 6: Das Genie Tesla
43 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Nikola Tesla bereicherte die Menschheit mit genialen Erfindungen wie der Elektrizität (Wechselstrom) und dem Radio. Er war außerdem der Überzeugung, dass Strom und Telefonie für alle kostenlos zur Verfügung stehen sollte. Mit dieser Idee machte er sich allerdings nicht nur Freunde.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rätselhafte Geschichte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Enterprises GmbH
Enthält Produktplatzierungen