Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 4vom 06.11.2025
44 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Göbekli Tepe im Süden der Türkei gehört zu den ältesten Bauwerken der Menschheit und ist als UNESCO-Welterbe anerkannt. Forscher weltweit setzen sich mit seiner Bedeutung auseinander. Eine neue Theorie besagt, dass es sich um ein Denkmal handelt, welches nach einer verheerenden Naturkatastrophe errichtet wurde.

