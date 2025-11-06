Der Tempel von Goebekli TepeJetzt kostenlos streamen
Rätselhafte Geschichte
Folge 4: Der Tempel von Goebekli Tepe
44 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Göbekli Tepe im Süden der Türkei gehört zu den ältesten Bauwerken der Menschheit und ist als UNESCO-Welterbe anerkannt. Forscher weltweit setzen sich mit seiner Bedeutung auseinander. Eine neue Theorie besagt, dass es sich um ein Denkmal handelt, welches nach einer verheerenden Naturkatastrophe errichtet wurde.
