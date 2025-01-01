RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE
Spieltag 3 - Relive
260 Min.Ab 12
Am 3. Spieltag liegt Spannung in der Luft. Die Teams zeigen sich von ihrer abgeklärten Seite und bescheren uns Tore, die es nur bei der Baller League geben kann. Das sind die heutigen Matches: Beton Berlin vs. Protatos, Hollywood United vs. FC Nitro, Golden XI vs. Eintracht Spandau, VFR Zimbos vs. Las Ligas Ladies und Käfigtiger vs. Calcio Berlin.
Alle verfügbaren Folgen
