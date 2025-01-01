Boateng/Acar vs Brand/Cerci - Spieltag 3Jetzt kostenlos streamen
RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE
Boateng/Acar vs Brand/Cerci - Spieltag 3
Die Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski starten eine neue Ära des Fußballs: In der Baller League treten zwölf Teams an elf Spieltagen in der Motorworld in Köln gegeneinander an. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihr Team.
