Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE

Gamerbrother/Schubech vs Calcio Berlin - Spieltag 8

JoynFolge vom 11.03.2024
Gamerbrother/Schubech vs Calcio Berlin - Spieltag 8

Gamerbrother/Schubech vs Calcio Berlin - Spieltag 8Jetzt kostenlos streamen

RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE

Folge vom 11.03.2024: Gamerbrother/Schubech vs Calcio Berlin - Spieltag 8

48 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Die Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski starten eine neue Ära des Fußballs: In der Baller League treten zwölf Teams an elf Spieltagen in der Motorworld in Köln gegeneinander an. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihr Team und kommentieren die Spiele. ProSieben MAXX überträgt jeden Montag das Top-Spiel des Spieltags.

Alle verfügbaren Folgen