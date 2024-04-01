Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE

Podolski/Lehmann vs Sarpei/Hand of Blood - Spieltag 11

JoynFolge vom 01.04.2024
Podolski/Lehmann vs Sarpei/Hand of Blood - Spieltag 11

Podolski/Lehmann vs Sarpei/Hand of Blood - Spieltag 11Jetzt kostenlos streamen

RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE

Folge vom 01.04.2024: Podolski/Lehmann vs Sarpei/Hand of Blood - Spieltag 11

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Die Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski starten eine neue Ära des Fußballs: In der Baller League treten zwölf Teams an elf Spieltagen in der Motorworld in Köln gegeneinander an. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihr Team und kommentieren die Spiele. ProSieben MAXX überträgt jeden Montag das Top-Spiel des Spieltags.

Alle verfügbaren Folgen