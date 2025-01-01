Calcio Berlin vs. Beton Berlin - Spieltag 6Jetzt kostenlos streamen
Calcio Berlin vs. Beton Berlin - Spieltag 6
Das Berlin-Derby beginnt mit einem deftigen Knall und Beton Berlin macht seinem Namen alle Ehre. Doch Calcio Berlin gibt sich nicht so leicht geschlagen und nutzt den Game Changer. Am Ende entscheidet das Spiel die klar überlegene Mannschaft, das muss sich auch der Trainer eingestehen.
