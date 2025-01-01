Las Ligas Ladies vs. Streets United - Spieltag 7Jetzt kostenlos streamen
Las Ligas Ladies vs. Streets United - Spieltag 7
Ilias Anan bringt die Las Ligas Ladies in Fahrt und auch unglückliche Goalie Situationen lassen Streets United bis zur ersten Halbzeit alt aussehen. Doch der Game Changer scheint die Mannschaft von Lukas Podolski zum Umdenken zu bewegen. Werden sie den Rückstand noch aufholen?
