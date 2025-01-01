Golden XI vs. Beton Berlin - Spieltag 2Jetzt kostenlos streamen
RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE
Golden XI vs. Beton Berlin - Spieltag 2
42 Min.Ab 12
Nach längerem, zum Teil körperlichem Abtasten finden die Teams ins Spiel und reißen jedoch in der ersten Halbzeit nichts. Auch ein vergebener Penalty sorgt für Unmut bei Golden XI. Der Game Changer bringt dann endlich Feuer in die Partie und Felix Lobrecht hört gar nicht mehr auf zu jubeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Fußball
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen