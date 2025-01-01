Ranch Life - Kochen mit Herz
In Ranch Life – Kochen mit Herz verbindet Elizabeth Poett das tägliche Leben auf der traditionsreichen Rancho San Julian in Kalifornien mit ihrer Leidenschaft fürs Kochen. Als Rinderzüchterin in siebter Generation bewirtschaftet sie das 14.000 Hektar große Familienland und zeigt dabei, wie eng Natur, Arbeit auf der Ranch und regionale Küche miteinander verbunden sind. Mit Zutaten direkt vom Hof kreiert sie herzhafte Gerichte und lädt Zuschauer:innen ein, Ranchleben und Kulinarik auf authentische Weise mitzuerleben.
