Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge vom 09.11.2025
23 Min.
Elizabeth Poett führt uns auf die weitläufige Rancho San Julian in Kalifornien, die seit Generationen in Familienhand ist. Gemeinsam mit ihrem Mann Austin arbeitet sie von früh bis spät auf dem Land und hält die Tradition lebendig. Am Abend bringt sie die Ernte auf den Tisch und bereitet ein typisches Santa Maria Style Tri-Tip mit einer fruchtigen Blackberry-Apple Galette zu. So verbindet sich das harte Ranchleben mit Genussmomenten im Familienkreis.
Genre:Kochen
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.