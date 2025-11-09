Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ranch Life - Kochen mit Herz

Herzhaftes auf Cowboy-Art

HGTVFolge vom 09.11.2025
Herzhaftes auf Cowboy-Art

Herzhaftes auf Cowboy-ArtJetzt kostenlos streamen

Ranch Life - Kochen mit Herz

Folge vom 09.11.2025: Herzhaftes auf Cowboy-Art

23 Min.Folge vom 09.11.2025

Der Tag auf der Ranch beginnt für Elizabeth mit einem Hummingbird Breakfast Cake, der die Cowboys für die Arbeit mit dem Vieh stärkt. Danach geht es hinaus aufs Feld, wo das Team die Herde zusammentreibt. Zum Abschluss gibt es kräftige Brisket-Sandwiches, die Elizabeth direkt aus dem Pickup heraus serviert. So wird das Ranchleben in all seiner Herzlichkeit erlebbar.

Alle verfügbaren Folgen