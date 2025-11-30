Club-Steaks mit Shrimps und Honig-Ingwer-ButterJetzt kostenlos streamen
Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge vom 30.11.2025: Club-Steaks mit Shrimps und Honig-Ingwer-Butter
22 Min.Folge vom 30.11.2025
Für den Geburtstag eines befreundeten Ranchers macht sich Elizabeth auf den Weg nach Santa Barbara, um fangfrische Shrimps zu holen. Zurück auf der Ranch kombiniert sie sie mit saftigen Club-Steaks und würziger Honig-Ingwer-Butter. Als süßen Abschluss serviert sie einen Pfirsich-Buckle mit Karamellsauce.
Genre:Kochen
