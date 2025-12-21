Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ranch Life - Kochen mit Herz

Hähnchen Parmigiana und Cannoli mit süßer Füllung

HGTVFolge vom 21.12.2025
Hähnchen Parmigiana und Cannoli mit süßer Füllung

Hähnchen Parmigiana und Cannoli mit süßer FüllungJetzt kostenlos streamen

Ranch Life - Kochen mit Herz

Folge vom 21.12.2025: Hähnchen Parmigiana und Cannoli mit süßer Füllung

23 Min.Folge vom 21.12.2025

Elizabeths Familie hält fest zusammen – auch beim Essen. Wenn ihre Mutter zu Besuch ist, stehen italienische Klassiker auf dem Plan: knusprige Chicken Parmigiana und hausgemachte Cannoli. Zwischen Gesprächen und Lachen wird aus einem einfachen Mittag ein Moment voller Herzenswärme.

Alle verfügbaren Folgen