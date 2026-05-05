Stirbt die Sozialdemokratie an naiver Migrationspolitik?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 4: Stirbt die Sozialdemokratie an naiver Migrationspolitik?
38 Min.Folge vom 05.05.2026
"Die Sozialdemokratie scheitert vor allem an sich selbst", sagt der bekannte Content-Creator Andreas Grassl über die zunehmende Bedeutungslosigkeit der einstigen Großparteien SPÖ und SPD. Gemeinsam mit Politik-Influencerin Meltem Seker reagiert er auf den jüngsten ServusTV-Talk "Talk im Hangar-7", in dem es u.a. darum ging, warum die roten Genossen die Wählerstimmen der Arbeiter vor allem an die FPÖ und AfD verlieren - und ob eine naive Migrationspolitik der Hauptgrund für ihren Niedergang ist.
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