Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
RealTalk - die Sendung nach der Sendung

Stirbt die Sozialdemokratie an naiver Migrationspolitik?

ServusTVStaffel 1Folge 4vom 05.05.2026
Stirbt die Sozialdemokratie an naiver Migrationspolitik?

Stirbt die Sozialdemokratie an naiver Migrationspolitik?Jetzt kostenlos streamen

RealTalk - die Sendung nach der Sendung

Folge 4: Stirbt die Sozialdemokratie an naiver Migrationspolitik?

38 Min.Folge vom 05.05.2026

"Die Sozialdemokratie scheitert vor allem an sich selbst", sagt der bekannte Content-Creator Andreas Grassl über die zunehmende Bedeutungslosigkeit der einstigen Großparteien SPÖ und SPD. Gemeinsam mit Politik-Influencerin Meltem Seker reagiert er auf den jüngsten ServusTV-Talk "Talk im Hangar-7", in dem es u.a. darum ging, warum die roten Genossen die Wählerstimmen der Arbeiter vor allem an die FPÖ und AfD verlieren - und ob eine naive Migrationspolitik der Hauptgrund für ihren Niedergang ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

RealTalk - die Sendung nach der Sendung
ServusTV
RealTalk - die Sendung nach der Sendung

RealTalk - die Sendung nach der Sendung

Alle 1 Staffeln und Folgen