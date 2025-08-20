Rebel of Pop: Madonna
Folge 1: Rebel of Pop: Madonna
Madonna ist eine Ikone des Pop - autonom, selbstbestimmt und kreativ. Anhand von exklusivem Archivmaterial zeichnet die Dokumentation die außergewöhnliche Karriere der Künstlerin nach. Inhalt: Autonom, selbstbestimmt und kreativ: Madonna ist eine Ikone des Pop, die ihr Schaffen als Kunst ansieht. Unablässig sprengt sie gesellschaftliche Ketten und erfindet sich neu. Seit mehr als vier Jahrzehnten steht Madonna, die vielgerühmte 'Queen of Pop', im Rampenlicht. 1958 in Michigan geboren, hat die US-amerikanische Pop-Ikone auf einzigartige Weise mit ihren Songs und Selbstinszenierungen die Musikbranche revolutioniert und gleichzeitig bedeutenden Einfluss auf Mode, Kunst und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen im Showbusiness genommen. Unermüdlich widersetzt sich die Sängerin tradierten Rollenbildern, bricht Tabus, tritt für Freiheit und Gleichheit ein und schafft es, zu überraschen und zu faszinieren. Filmemacher Oliver Schwabe beleuchtet in seinem Porträt anhand von exklusivem Archivmaterial und Interviews die außergewöhnliche Karriere der wandlungsfähigen Künstlerin und Geschäftsfrau. Regie: Oliver Schwabe Bildquelle: ORF/Arte/Chris Weger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick