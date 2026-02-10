Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Recht konkret

ORF2Staffel 1Folge 10vom 10.02.2026
Recht konkret: Nach dem Tod (1/2)

Recht konkret: Nach dem Tod (1/2)Jetzt kostenlos streamen

Recht konkret

Folge 10: Recht konkret: Nach dem Tod (1/2)

4 Min.Folge vom 10.02.2026

Der Tod tritt oft unerwartet ein und stellt viele Angehörige zunächst vor große Herausforderungen. Wie man in einer solchen Situation richtig reagiert und welche Schritte zu unternehmen sind, wenn das Unvorhergesehene geschieht, erörtert ein Notar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Recht konkret
ORF2

Recht konkret

Alle 1 Staffeln und Folgen